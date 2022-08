JobDairysia : Aquaman e il Regno Perduto, Jason Momoa: “Sarà molto più divertente del primo film” - XboxInfos : RT @GameSwipers: Aquaman e il regno perduto, alcuni nuovi dettagli della trama La notizia completa su - GameSwipers : Aquaman e il regno perduto, alcuni nuovi dettagli della trama La notizia completa su -

BadTaste.it Cinema

In occasione di un'intervista per GQ , Jason Momoa ha parlato die ilperduto , il cinecomic di James Wan in arrivo a marzo 2023. LEGGI "2: Jason Momoa annuncia il ritorno di Ben Affleck nei panni di Bruce Wayne L'attore ha ammesso di ...... interpretato da Henry Cavill , e chi pensa a un legame cone ilPerduto , in cui Ben Affleck ha ripreso la parte di Batman proprio grazie alle riprese aggiuntive del sequel con star ... Aquaman 2 sarà un’allegoria sul cambiamento climatico, parla Jason Momoa La star di Aquaman Jason Momoa ha anticipato che il sequel del film, Aquaman e il Regno Perduto sarà ancora più divertente del primo. Aquaman e il Regno Perduto sarà molto più divertente del suo prede ...Jason Momoa ha parlato di Aquaman e il regno perduto, il cinecomic di James Wan in arrivo a marzo 2023, e della sua allegoria ...