Antonino Cannavacciuolo | sapete chi è il padre dello chef famoso? È un uomo molto rispettato e conosciuto

Leggi su thesocialpost

(Di venerdì 12 agosto 2022) Mentre tutti conosciamo il rinomato, un punto di riferimento per gli amanti della cucina televisiva in Italia e soprattutto del programma Master, in cui è giudice, però non tutti conoscono suo: è stato proprio lo, con un interessante scatto, a sorprendere tutti.Canavacciuolo Ormai conosciutissimo grazie alle numerose apparizioni televisive, diversi anni fa loha ottenuto 2 stelle Michelin e conquistato i telespettatori con i programmi Cucine da incubo, MasterItalia, ‘O mare mio e Celebrity Master.Nel 2016, inoltre,è stato ospite del Festival di Sanremo e ...