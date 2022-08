(Di venerdì 12 agosto 2022) Laha annunciato i trealo di Calciatoreper il 2021/22. Il vincitore verrà annunciato durante la cerimonia del sorteggio per la fase a gironi 2022/23 diChampions League che si terrà giovedì 25 agosto a Istanbul. I tre sono: Karim Benzema, Thibaut Courtois e Kevin De Bruyne. Per quanto riguarda ilo degliinvece, i nomi sono quelli di Jurgen Klopp, Pep Guardiola e il nostro Carlo. Qui di seguito la classifica dal 4° al 15° posto: 4 Robert Lewandowski (Bayern, adesso al Barcelona e Polonia) – 54 punti 5 Luka Modri? (Real Madrid e Croazia) – 52 punti 6 Sadio Mané (Liverpool, adesso al Bayern e Senegal) – 51 punti 7 Mohamed Salah (Liverpool ed Egitto) – 46 punti 8 ...

AiseStampa : 38° premio pieve saverio tutino: annunciati i finalisti - dazebao : 7° premio Zavattini. La giuria. Il 5 settembre a Venezia annunciati i finalisti - ritsa68 : Dazebao News - 7° premio Zavattini. La giuria. Il 5 settembre a Venezia annunciati i finalisti -

Annunciati i finalisti dei premi dell'anno Uefa: per gli allenatori c'è Ancelotti