Anno scolastico 2022-2023, ecco il calendario delle vacanze e tutti i possibili ponti (Di venerdì 12 agosto 2022) A un mese scarso dall’inizio del nuovo Anno scolastico è probabile che genitori e figli si stiano già chiedendo se quello che verrà sarà un Anno favorevole dal punto di vista dei ponti e delle vacanze. La buona notizia è che il calendario scolastico 2022-2023 regala qualche piccola gioia. Stando al calendario diffuso dal ministero le feste nazionali sono, come da tradizione: il 1° novembre, festa di tutti i Santi; l’8 dicembre, Immacolata Concezione; il 25 dicembre, Natale; il 26 dicembre, giorno di santo Stefano, il 1° gennaio, CapodAnno. E ancora: il 6 gennaio, Epifania; il giorno di lunedì dopo Pasqua; il 25 aprile, anniversario della Liberazione; il 1° maggio, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 12 agosto 2022) A un mese scarso dall’inizio del nuovoè probabile che genitori e figli si stiano già chiedendo se quello che verrà sarà unfavorevole dal punto di vista dei. La buona notizia è che ilregala qualche piccola gioia. Stando aldiffuso dal ministero le feste nazionali sono, come da tradizione: il 1° novembre, festa dii Santi; l’8 dicembre, Immacolata Concezione; il 25 dicembre, Natale; il 26 dicembre, giorno di santo Stefano, il 1° gennaio, Capod. E ancora: il 6 gennaio, Epifania; il giorno di lunedì dopo Pasqua; il 25 aprile, anniversario della Liberazione; il 1° maggio, ...

