‘Anne Heche è cerebralmente morta’, l’annuncio choc della famiglia dopo l’incidente (Di venerdì 12 agosto 2022) I fan ci hanno sperato fino alla fine, ma purtroppo dal portavoce della famiglia di Anne Heche è arrivata la più brutta delle notizie: l’attrice, che è rimasta coinvolta in un terribile incidente stradale, è cerebralmente morta e a breve verranno staccate le macchine che la tengono in vita. Stando a quanto riportato da TMZ, i familiari, come da volontà della donna, doneranno gli organi perché, purtroppo, per lei i medici non possono più fare nulla. Anne Heche e il terribile incidente stradale L’attrice famosa in tutto il mondo, volto noto di moltissime produzioni, qualche giorno fa si è schiantata con la sua auto contro una casa, poi il mezzo ha preso fuoco e secondo quanto riportato dal DailyMail c’è voluta più di un’ora per spegnere le fiamme, che avevano avvolto il corpo. La corsa ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 12 agosto 2022) I fan ci hanno sperato fino alla fine, ma purtroppo dal portavocedi Anneè arrivata la più brutta delle notizie: l’attrice, che è rimasta coinvolta in un terribile incidente stradale, èmorta e a breve verranno staccate le macchine che la tengono in vita. Stando a quanto riportato da TMZ, i familiari, come da volontàdonna, doneranno gli organi perché, purtroppo, per lei i medici non possono più fare nulla. Annee il terribile incidente stradale L’attrice famosa in tutto il mondo, volto noto di moltissime produzioni, qualche giorno fa si è schiantata con la sua auto contro una casa, poi il mezzo ha preso fuoco e secondo quanto riportato dal DailyMail c’è voluta più di un’ora per spegnere le fiamme, che avevano avvolto il corpo. La corsa ...

