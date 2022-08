Angelina Jolie torna all’attacco contro Brad Pitt: “Ecco il suo piano, è molto agguerrita” (Di venerdì 12 agosto 2022) Angelina Jolie torna all’attacco contro l’ex marito Brad Pitt. Da oltre sei anni infatti i due si ritrovano esclusivamente in tribunale per parlare delle loro pratiche di divorzio e, in particolare modo, dell’affido dei figli. Tre di loro nati biologicamente mentre i restanti tre, adottati inizialmente dalla Jolie, si sono visti assegnare anche il riconoscimento paterno da parte di Brad Pitt. Oggi che i ragazzi sono cresciuti però sembra che alcuni di loro non vogliano più passare del tempo con il padre, il quale in passato ha ammesso pubblicamente che il suo matrimonio terminò a causa della sua dipendenza da alcol. Proprio per questo Jolie sembra più determinata che mai a tutelare e proteggere i ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 12 agosto 2022)l’ex marito. Da oltre sei anni infatti i due si ritrovano esclusivamente in tribunale per parlare delle loro pratiche di divorzio e, in particolare modo, dell’affido dei figli. Tre di loro nati biologicamente mentre i restanti tre, adottati inizialmente dalla, si sono visti assegnare anche il riconoscimento paterno da parte di. Oggi che i ragazzi sono cresciuti però sembra che alcuni di loro non vogliano più passare del tempo con il padre, il quale in passato ha ammesso pubblicamente che il suo matrimonio terminò a causa della sua dipendenza da alcol. Proprio per questosembra più determinata che mai a tutelare e proteggere i ...

FQMagazineit : Angelina Jolie torna all’attacco contro Brad Pitt: “Ecco il suo piano, è molto agguerrita” - PartyCatAnthem : @dreemurrs not the angelina jolie fish JKDFHDFSKJHSGDB - RobyyGiudici : Brad Pitt si commuove per la figlia Shiloh (e ha una nuova fidanzata) - m_andradez : @peidomoIhado Angelina jolie de Porto Alegre - helloiamvic : @milusinsko Monica Belluci, Megan Fox,Angelina Jolie,Madison Beer -