Amanda Seyfried: “A 19 anni giravo sul set senza mutandine. Volevo tenermi il lavoro” (Di venerdì 12 agosto 2022) “Avevo 19 anni e andavo in giro per il set senza neanche le mutande addosso: cioè, scherziamo? Com’è potuto succedere?”. Sono le parole di Amanda Seyfried alla rivista Porter. L’attrice prosegue: “Anzi, so come: avevo 19 anni e non Volevo indispettire nessuno, Volevo tenermi il lavoro. Ecco perché”. Un’esperienza che a quanto pare non è solo quella della Seyfried, ma che riguarda tutte quelle attrici che, soprattutto agli inizi delle proprie carriere, si trovano a dover girare scene di nudo che, il più delle volte, sono solo espedienti per per compiacere lo sguardo maschile, dietro la macchina da presa e tra il pubblico. Amanda confessa che avrebbe tanto voluto poter contare, allora, su un intimacy ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 12 agosto 2022) “Avevo 19e andavo in giro per il setneanche le mutande addosso: cioè, scherziamo? Com’è potuto succedere?”. Sono le parole dialla rivista Porter. L’attrice prosegue: “Anzi, so come: avevo 19e nonindispettire nessuno,il. Ecco perché”. Un’esperienza che a quanto pare non è solo quella della, ma che riguarda tutte quelle attrici che, soprattutto agli inizi delle proprie carriere, si trovano a dover girare scene di nudo che, il più delle volte, sono solo espedienti per per compiacere lo sguardo maschile, dietro la macchina da presa e tra il pubblico.confessa che avrebbe tanto voluto poter contare, allora, su un intimacy ...

