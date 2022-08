Altro che svolta verde, addio al sogno di Greta. Il mondo torna al petrolio (Di venerdì 12 agosto 2022) Greta Thunberg può stare serena, il petrolio non se ne andrà tanto facilmente. E non è certo colpa di qualche incantesimo o sortilegio contro i «Friday for climate» lanciati dalla giovane ambientalista svedese. Semmai, dal mercato, quello sì. Il gas costa e il prezzo almeno per il momento, al netto degli interventi di sterilizzazione delle accise dei vari governi, rimane decisamente alto. Il petrolio invece no, lentamente sta ripiegando. Tutto questo ha causato un aumento del consumo di greggio per la produzione di elettricità in Europa e Medio Oriente, rimettendo l'oro nero al centro del villaggio, nonostante la transizione energetica sia ormai parte dei nostri dizionari. Il dato arriva dall'Agenzia internazionale per l'energia (Aie), la quale ha rivisto al rialzo delle stime sulla domanda globale di petrolio, ... Leggi su iltempo (Di venerdì 12 agosto 2022)Thunberg può stare serena, ilnon se ne andrà tanto facilmente. E non è certo colpa di qualche incantesimo o sortilegio contro i «Friday for climate» lanciati dalla giovane ambientalista svedese. Semmai, dal mercato, quello sì. Il gas costa e il prezzo almeno per il momento, al netto degli interventi di sterilizzazione delle accise dei vari governi, rimane decisamente alto. Ilinvece no, lentamente sta ripiegando. Tutto questo ha causato un aumento del consumo di greggio per la produzione di elettricità in Europa e Medio Oriente, rimettendo l'oro nero al centro del villaggio, nonostante la transizione energetica sia ormai parte dei nostri dizionari. Il dato arriva dall'Agenzia internazionale per l'energia (Aie), la quale ha rivisto al rialzo delle stime sulla domanda globale di, ...

