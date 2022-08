Alberto di Monaco in vacanza senza Charlène: con lui figli e baby sitter (Di venerdì 12 agosto 2022) Da mesi la principessa Charlène continua a essere sfuggente sebbene sia tornata a casa dopo una lunga assenza. Le voci di crisi, sempre smentite, si riaccendono per delle foto di Alberto di Monaco in vacanza senza la moglie. Alberto di Monaco in vacanza senza Charlène: le foto A bordo del suo mega yacht, il principe si trova in vacanza con i figli, i due gemelli Gabriella e Jacques. L’imbarcazione, chiamata GabJac proprio in onore dei due gemelli, non passa inosservata ed è stata fotografata da Chi mentre si trovava nelle acque della Corsica. Nelle foto, che ritraggono il principe nei panni di un papà giocherellone e premuroso, è assente la moglie ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 12 agosto 2022) Da mesi la principessacontinua a essere sfuggente sebbene sia tornata a casa dopo una lunga as. Le voci di crisi, sempre smentite, si riaccendono per delle foto didiinla moglie.diin: le foto A bordo del suo mega yacht, il principe si trova incon i, i due gemelli Gabriella e Jacques. L’imbarcazione, chiamata GabJac proprio in onore dei due gemelli, non passa inosservata ed è stata fotografata da Chi mentre si trovava nelle acque della Corsica. Nelle foto, che ritraggono il principe nei panni di un papà giocherellone e premuroso, è assente la moglie ...

