Albano | lo sfogo è pesantissimo | l’artista come non l’avete mai visto

Leggi su kronic

(Di venerdì 12 agosto 2022) Il cantante Al Bano Carrisi e il suonon lo avete mai: ecco cosa è accaduto e le motivazioni Originario di Cellino San Marco in Puglia, oggi vive in questo splendido posto anche se, nel corso della sua lunga carriera ha conquistato milioni di fan con la sua splendida voce al di fuori del comune che in molti amano profondamente: stiamo parlando proprio di lui, AL Bano Carrisi. Nel corso della sua carriera ha realizzato successi intramontabili con quella che era prima la sua compagna di viaggi e di vita, Romina Power. Oggi è legato a Oredana Lecciso e deve affrontare un problema che lo fa davvero molto infuriare. curiosità (foto web)abbiamo anticipato, originario della Puglia che gli ha regalato tanto, giovanissimo decide di trasferirsi a Milano in ...