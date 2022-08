Agevolazioni per le imprese dell’economia sociale: dal 13 ottobre gli incentivi (Di venerdì 12 agosto 2022) Diffondere e rafforzare le imprese dell’economia sociale: è secondo questa ratio che il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) ha annunciato l’apertura, prevista per il prossimo 13 ottobre, dello sportello di incentivi e Agevolazioni con l’obiettivo di semplificare e facilitare i finanziamenti per i programmi di investimento proposti dalle imprese sociali, culturali e creative, nonché dalle società cooperative con qualifica di onlus. Finanziamenti per l’economia sociale: chi può partecipare Possono ottenere le Agevolazioni per le imprese dell’economia sociale, nel dettaglio: imprese sociali, comunque costituite, iscritte nell’apposta sezione del Registro ... Leggi su fmag (Di venerdì 12 agosto 2022) Diffondere e rafforzare le: è secondo questa ratio che il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) ha annunciato l’apertura, prevista per il prossimo 13, dello sportello dicon l’obiettivo di semplificare e facilitare i finanziamenti per i programmi di investimento proposti dallesociali, culturali e creative, nonché dalle società cooperative con qualifica di onlus. Finanziamenti per l’economia: chi può partecipare Possono ottenere leper le, nel dettaglio:sociali, comunque costituite, iscritte nell’apposta sezione del Registro ...

Mov5Stelle : Il Pd sta tappezzando l’Italia con quello che altro non è che la norma della ministra alle Politiche giovanili, la… - ominodellaluce : Articolo molto interessante di @celenostalgia su @sole24ore, parla di agevolazioni per energivori/gasivori. Faccio… - laltrome : @GuidoCrosetto Destino politico significa incassare circa 200.000 euro all’anno, oltre al minimo di spese (per agev… - CamComTorino : Si riaprono i bandi per le agevolazioni per #marchi #disegni e #brevetti offerti dal @MISE_GOV ??Si parte a settemb… - Vynil4 : @floreaniivo2 @DSantanche Magari, il giorno dopo non ci sarebbe più nessuno. Questa si chiama dignità. In caso ness… -