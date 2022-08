Adesso sta bene: il famoso personaggio è stato operato al cuore (Di venerdì 12 agosto 2022) Il famoso ed amatissimo personaggio è stato operato al cuore, le sue condizioni di salute sono rincuoranti: Adesso sta bene Qualche settimana fa è stato operato al cuore e dopo un periodo di convalescenza e di riabilitazione, finalmente è pronto per tornare a casa. Il famoso personaggio Adesso sta bene ed è pronto a ricominciare! L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di venerdì 12 agosto 2022) Iled amatissimoal, le sue condizioni di salute sono rincuoranti:staQualche settimana fa èale dopo un periodo di convalescenza e di riabilitazione, finalmente è pronto per tornare a casa. Ilstaed è pronto a ricominciare! L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

LucaBizzarri : Se adesso vira su Conte e quello ci sta diventano veramente una farsa ambulante. - Giorgiolaporta : Contrordine compagni: adesso che #Calenda non sta più coi buoni di #Letta e del #Pd, potete tranquillamente riprend… - martaottaviani : Qualche settimana fa, in occasione della pubblicazione dei suoi ‘reportage’ dalla #Russia, scrissi: meglio… - LucaForlini : RT @3getyouthemoon: adesso non me ne frega un cazzo di depay di paredes di zaniolo, devono prendere almeno uno tra terzino sx e centrale pe… - annadelbello1 : RT @Brasco71: Aspirina si,Aspirina no Tachipirina si,Tachipirina no Brufen si,Brufen no Mascherine si,Mascherine no Antibiotico si,Antibiot… -