Accordo Renzi-Calenda | Teani | “Scelta naturale | nostra ambizione Draghi ancora premier”

"È una Scelta naturale, che dà all'Italia la possibilità di contare su un terzo polo alternativo alle coalizioni di centro-destra e centro-sinistra". Così Raffaello Teani, coordinatore provinciale di Italia Viva, commenta il raggiungimento dell'Accordo elettorale tra il leader di "Italia Viva" Matteo Renzi e quello di "Azione" Carlo Calenda. I due partiti correranno assieme alle prossime elezioni politiche, che si svolgeranno il 25 settembre. "Con questa intesa – afferma Teani – nasce il terzo polo, che propone ai cittadini un'alternativa alle coalizioni di centro-destra e centro-sinistra. È stata una Scelta naturale, il proseguimento del percorso effettuato in questi mesi da Italia Viva e Azione, il frutto della sintonia che c'è tra ...

PaolaTavernaM5S : Renzi e Calenda obbligati a stare insieme: non ci sono più partiti da lasciare, leader da tradire e patti da sciogl… - Agenzia_Ansa : FLASH | Elezioni 2022, Renzi-Calenda: accordo definito, a breve l'annuncio. #ANSA - ilfoglio_it : Ecco l'accordo per il Terzo polo. Calenda guiderà la campagna elettorale. Renzi: 'Ci sono dei momenti in cui le amb… - Antiogu60 : RT @PaolaTavernaM5S: Renzi e Calenda obbligati a stare insieme: non ci sono più partiti da lasciare, leader da tradire e patti da scioglier… - ariolele : RT @GiancarloDeRisi: Renzi-Calenda, #accordo per il #TerzoPolo. Il leader di Azione: 'È un'alternativa seria'. Il leader di #ItaliaViva: 'A… -