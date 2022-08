Accoltellato a New York lo scrittore indiano Salman Rushdie (Di venerdì 12 agosto 2022) Lo scrittore indiano Salman Rushdie, 75 anni, autore del famoso e discusso romanzo I versi satanici, più volte minacciato di morte, è stato aggredito, e colpito con un coltello, mentre stava per tenere una conferenza a New York. Lo scrittore indiano Salman Rushdie, autore del romanzo “I versi satanici”, stava per tenere una conferenza al Chautauqua Institution Un giornalista dell’Associated Press ha visto un uomo scagliarsi contro il palco della Chautauqua Institution e ha iniziato a prendere a pugni e probabilmente ad attaccare Salman Rushdie con un coltello. Lo scrittore è caduto a terra e l’uomo è stato bloccato dalla Polizia. Il libro più famoso di Rushdie è ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 12 agosto 2022) Lo, 75 anni, autore del famoso e discusso romanzo I versi satanici, più volte minacciato di morte, è stato aggredito, e colpito con un coltello, mentre stava per tenere una conferenza a New. Lo, autore del romanzo “I versi satanici”, stava per tenere una conferenza al Chautauqua Institution Un giornalista dell’Associated Press ha visto un uomo scagliarsi contro il palco della Chautauqua Institution e ha iniziato a prendere a pugni e probabilmente ad attaccarecon un coltello. Loè caduto a terra e l’uomo è stato bloccato dalla Polizia. Il libro più famoso diè ...

