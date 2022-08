A Statte nasce la piazza dove lo sport è per tutti?

Leggi su tarantinitime

(Di venerdì 12 agosto 2022)Cherubini atorna ad essere fruibile. Da ieri i 3mila e 300 metri quadrati dellache fiancheggia l’omonimo ponte di collegamento tra due parti del paese, faranno da cerniera per la socializzazione, loe l’intrattenimento di quella comunità. Si tratta di un investimento che siamo stati in grado di portare a termine – spiega il Sindaco Francesco Andrioli – grazie alla coo-partecipazione al 50% di fondi POR Puglia (fondo FESR Asse IX – azione 9.14). Un intervento totale di circa 200mila euro (metà della Regione e metà del Comune di) che consegna alla cittadina un play ground di basket (3+3), una pedana attrezzata per il lancio del peso, un campo di calcetto a 5, un campo da volley, un rettangolo per la pratica dell’arte marziale del taekwondo e un tavolo con sedute ...