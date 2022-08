A Roma la raccolta firme per Unione Popolare tra delusi Pd e M5s: “Basta voto utile. Letta e Meloni facce della stessa medaglia, qui l’alternativa” (Di venerdì 12 agosto 2022) Tra i banchetti per la raccolta firme della lista Unione Popolare, a Roma, c’era chi ha sempre sostenuto partiti e formazioni della sinistra radicale, da Rifondazione comunista a Potere al popolo. O anche chi votava per il Partito democratico o aveva creduto nel Movimento 5 Stelle. Ma questa volta ha scelto di cambiare: “Basta con la logica del voto utile, nel 2018 e non solo ho scelto i dem, ma questa volta è troppo. Non si può sempre scegliere il meno peggio”, rivendica un’elettrice, tra coloro che si sono presentati a piazza Vittorio per raccogliere le firme che saranno necessarie alla lista guidata da Luigi De Magistris (tra le poche formazioni che dovrà raccogliere le sottoscrizioni) per poter ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 12 agosto 2022) Tra i banchetti per lalista, a, c’era chi ha sempre sostenuto partiti e formazionisinistra radicale, da Rifondazione comunista a Potere al popolo. O anche chi votava per il Partito democratico o aveva creduto nel Movimento 5 Stelle. Ma questa volta ha scelto di cambiare: “con la logica del, nel 2018 e non solo ho scelto i dem, ma questa volta è troppo. Non si può sempre scegliere il meno peggio”, rivendica un’elettrice, tra coloro che si sono presentati a piazza Vittorio per raccogliere leche saranno necessarie alla lista guidata da Luigi De Magistris (tra le poche formazioni che dovrà raccogliere le sottoscrizioni) per poter ...

VenerabileJ : @valkeasusi Per metabolizzare il dolore ha fondato un' associazione per date Vitto e alloggio ai bambini e alle fam… - cristinaminolfi : RT @forzadelpopolo: ROMA- Raccolta firme - anna30048679 : RT @byoblu: Così come le altre liste 'anti-sistema', anche Vita in questi giorni è impegnata nella corsa contro il tempo per la raccolta fi… - PdF_eventi_news : RT @distefanoTW: Una breve intervista fatta da ByoBlu ieri durante uno dei tanti punti di raccolta firme di Alternativa per l’Italia. Io e… - GagliotiMarco : RT @distefanoTW: Una breve intervista fatta da ByoBlu ieri durante uno dei tanti punti di raccolta firme di Alternativa per l’Italia. Io e… -