"A chi porteremo via i voti". Terzo polo, Gelmini avvisa gli ex alleati (Di venerdì 12 agosto 2022) “Siamo il partito del buongoverno, della serietà, della responsabilità. Gli unici che portano avanti l'agenda Draghi”. Mariastella Gelmini punta sull'evocazione del Presidente del Consiglio uscente, in un'intervista a Repubblica nel corso della quale rivendica la validità del progetto del Terzo polo, all'indomani dell'accordo tra Renzi e Calenda. Missione, puntare più che altro sull'elettorato tradizionale di centrodestra. “E' lì”, tra i partiti dell'area “che si manifestano i primi nervosismi”, dice il ministro degli Affari Regionali, che dopo tanti anni ha lasciato Forza Italia per abbracciare il percorso di “Azione” di Carlo Calenda. Alla domanda se sarà facile andare d'accordo con i renziani, risponde: “non vedo problemi, io al governo ho lavorato benissimo sia con Mara Carfagna, che era del mio partito, sia con Elena Bonetti di ... Leggi su iltempo (Di venerdì 12 agosto 2022) “Siamo il partito del buongoverno, della serietà, della responsabilità. Gli unici che portano avanti l'agenda Draghi”. Mariastellapunta sull'evocazione del Presidente del Consiglio uscente, in un'intervista a Repubblica nel corso della quale rivendica la validità del progetto del, all'indomani dell'accordo tra Renzi e Calenda. Missione, puntare più che altro sull'elettorato tradizionale di centrodestra. “E' lì”, tra i partiti dell'area “che si manifestano i primi nervosismi”, dice il ministro degli Affari Regionali, che dopo tanti anni ha lasciato Forza Italia per abbracciare il percorso di “Azione” di Carlo Calenda. Alla domanda se sarà facile andare d'accordo con i renziani, risponde: “non vedo problemi, io al governo ho lavorato benissimo sia con Mara Carfagna, che era del mio partito, sia con Elena Bonetti di ...

