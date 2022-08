10 cupole da affittare su Airbnb per guardare le stelle

Leggi su gqitalia

(Di venerdì 12 agosto 2022) La notte di San Lorenzo resta la più romantica dell'estate: quella notte che trascorri con il naso all'insù cacciando con lo sguardo la stella dei desideri. Che poi non sono nemmeno, ma pezzetti di meteore della Cometa Switft Tuttle - le Perseidi - che entrano nell'atmosfera ad altissima velocità e si trasformano in scie luminose quando la Terra ne incrocia l'orbita. E non è detto nemmeno che tutto questo succeda la notte del 10 agosto: San Lorenzo, infatti, è solo una data indicativa, ma poi ogni anno il picco di questo affascinante fenomeno si verifica in una data diversa. Quest'anno, per esempio, sarà il 13 agosto, e le regole per godersi lo spettacolo restano sempre le stesse: scegliere posti più bui possibile (e quindi tenendo anche il cellulare spento) perché la luce rende le Perseidi molto meno visibili, e guardarle a occhio nudo perché con un binocolo il ...