1 criptovaluta che comprerei subito (Di venerdì 12 agosto 2022) Non guardate ora, ma dopo una prima metà del 2022 infelice, le criptovalute stanno tranquillamente mettendo in atto una rapida e furiosa rimonta dai minimi dell'ultimo mese e mezzo – proprio dopo che molti commentatori le avevano apparentemente cancellate. Se siete un nuovo investitore in criptovalute e volete immergervi nelle acque digitali dopo questo rinnovato ottimismo, ecco le criptovalute che comprerei in questo momento: Ethereum. Ritorno del momentum Da quando ha toccato il minimo del ciclo a 897 dollari il 18 giugno, Ethereum ha ricompensato i suoi possessori con un guadagno del 97% rispetto a questo punto di minimo, illustrando quanto rapidamente le cose possano cambiare nel mercato delle criptovalute, soprattutto in base al sentiment. Se vi state chiedendo se sia troppo tardi per investire in Ethereum, ricordate che è ancora in calo del 63% rispetto al suo ...

