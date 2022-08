Zlatan Ibrahimovic mostra le gambe dopo l’operazione al crociato i muscoli fanno paura (Di giovedì 11 agosto 2022) Zlatan Ibrahimovic pensa già il rientro in campo: «Senza limiti».Ha rinnovato per un altro anno con il Milan, nonostante la rottura del legamento crociato e nonostante i 41 anni d’età che compirà a ottobre. Zlatan Ibrahimovic però, mentre metteva la firma sul contratto, non aveva in mente un anno da spettatore e qualche scampolo di Leggi su people24.myblog (Di giovedì 11 agosto 2022)pensa già il rientro in campo: «Senza limiti».Ha rinnovato per un altro anno con il Milan, nonostante la rottura del legamentoe nonostante i 41 anni d’età che compirà a ottobre.però, mentre metteva la firma sul contratto, non aveva in mente un anno da spettatore e qualche scampolo di

il_Tommi12 : Per cosa è giusto elogiare la Svezia: - IKEA; - Stoccolma; - Zlatan Ibrahimovic; - Alicia Vikander. (L’ordine sceglietelo voi.) #IrmaVep - gab72boa : RT @DavideLusinga: Iniziate le pratiche di tesseramento al #Milan per Maximilian e Vincent #Ibrahimovic. Nei giorni scorsi Zlatan ha accomp… - PigroMa : @Ibra_official Scusate, chi cazzo è Zlatan Ibrahimovic??? - NandoNuovo : RT @DavideLusinga: Iniziate le pratiche di tesseramento al #Milan per Maximilian e Vincent #Ibrahimovic. Nei giorni scorsi Zlatan ha accomp… - CCokina12 : RT @DavideLusinga: Iniziate le pratiche di tesseramento al #Milan per Maximilian e Vincent #Ibrahimovic. Nei giorni scorsi Zlatan ha accomp… -