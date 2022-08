Zelensky | mondo reagisca per cacciare russi da Zaporizhzhia

Agenzia_Ansa : Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ispira una società di design di Brooklyn. Creata una statuetta di argilla… - SandraM_Tcon0 : RT @angelo_falanga: ??Notizie dal pazzo. Zelensky dal bagno (come Sgarbi) ha detto che la Russia ha sparato due volte alla centrale nucleare… - Emilio09006503 : RT @gabrillasarti2: #Zelensky torna a dare ordini a Mosca ?? quando deciderete a spegnere la TV , forse questo #razzinazista smetterà di da… - Galvanor : Sono sotto attacco, 'soli e non bene accompagnati da chi dovrebbe meglio sostenerli', ma dimostrano uno spirito che… - Fabio_Carisio : Guerra Suicida di Zelensky: Tonnellate di Armi NATO DIstrutte. Strage di Mercenari Stranieri – GOSPA NEWS Internat… -

Il presidente ucraino Volodymyrha invitato la comunità internazionale a "reagire immediatamente" per cacciare gli "occupanti" russi dalla centrale nucleare di Zaporizhzhia. "Ilintero deve reagire immediatamente per ...Solo pochi giorni fa, Volodymyaveva definito "un inferno" quanto stava accadendo a Pisky, che ormai non c'è più. Il sistema Tos - 1A è, al momento, uno di quelli che sta creando danni pià ...Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha invitato la comunità internazionale a "reagire immediatamente" per cacciare gli "occupanti" russi dalla centrale nucleare di Zaporizhzhia. (ANSA) ...Il comando della difesa aerospaziale nordamericano ha riferito tre violazioni dello spazio aereo dell'Alaska nell'ultima settimana ...