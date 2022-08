Zelensky alza il tiro | “La guerra finirà quando riavremo la Crimea”

(Di giovedì 11 agosto 2022) Non sembra volgere al termine latra Russia ed Ucraina. Al giorno 166 di, arrivano le dichiarazioni del presidente, circa l’obiettivo finale che la resistenza dovrà raggiungere: la riconquista dellarivuole laIn un lungo discorso alla Nazione, il leader del governo ha specificato come “questaè iniziata con lae deve finire con la”, ammettendo un mea culpa per non aver risposto “con tutta la forza ai primi passi aggressivi della Russia”. E ha proseguito: “Oggi, è impossibile direlaterminerà, ma aggiungiamo costantemente elementi necessari per la preparazione della liberazione della”. Il ...

Una serie di violente esplosioni e una colonna di fumo nero che si alza verso il cielo. La colonna di fumo in lontananza si alza da Novofedorovka, nel distretto di Saksky, nella Crimea occidentale dove sorge una base militare russa su ulteriori forniture di armi ai soldati di Volodymyr Zelensky.