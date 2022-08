Zaporizhzhia, l'allarme dell'Aiea: 'La situazione della centrale nucleare è seria e grave' (Di giovedì 11 agosto 2022) Tutti accusano tutti ma intanto lasciano fuori le Nazioni Unite e i rischi di disastro nucleare crescono. La situazione presso la centrale nucleare di Zaporizhzh ia, rimasta coinvolta negli scontri ... Leggi su globalist (Di giovedì 11 agosto 2022) Tutti accusano tutti ma intanto lasciano fuori le Nazioni Unite e i rischi di disastrocrescono. Lapresso ladi Zaporizhzh ia, rimasta coinvolta negli scontri ...

euronewsit : L'agenzia internazionale per l'energia atomica ha chiesto di consentire un'immediata ispezione, prima che un incide… - RadioItaliaIRIB : RT @RadioItaliaIRIB: Centrale Zaporizhzhia, allarme AIEA: situazione è grave - RadioItaliaIRIB : Centrale Zaporizhzhia, allarme AIEA: situazione è grave - tg2rai : Guerra in #Ucraina, l'allarme per la centrale nucleare di #Zaporizhzhia oggetto di nuovi attacchi. Scambio di accus… - daniele_barile : ucraina notte di bombardamenti allarme zaporizhzhia accuse mosca kyiv ri... -