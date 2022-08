X Factor 2022 | parte il conto alla rovescia Ecco il promo

(Di giovedì 11 agosto 2022) La nuova edizioneil 15 settembre La data X per Xè il 15 settembre. Lo show Original prodotto da Fremantle, andrà in onda su Sky e in streaming su NOW. Edizione rivoluzionata con quasi tutti i volti nuovo. A condurre Francesca Michielin. Giudici Fedez, Ambra Angiolini, Dargen D’Amico e Rkomisono a un passo dal tavolo della giuria di Xe non vedono l’ora di iniziare con le Audition. Condiviso così oggi il primo. https://www.361magazine.com/wp-content/uploads//08/sky-x-wTm2ObH1.mp4 Leggi anche: Francesca Michielin torna a Xin quale ruolo La strada verso il palco di #XFè carica di attesa anche per loro: quattro sono all’esordio ...

X Factor 2022, la data di partenza (15 settembre) si avvicina. VIDEO La data X per X factor 2022 è il 15 settembre. Lo show Original prodotto da Fremantle, andrà in onda su Sky e in streaming su NOW.Ultimi ritocchi prima della grande partenza: mentre la nuova conduttrice Francesca Michielin si prepara in camerino, Fedez, Ambra Angiolini, Dargen D'Amico e Rkomi sono a un passo dal tavolo della giuria.