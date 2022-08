West Nile, boom di casi in Italia: i sintomi della febbre del Nilo (Di giovedì 11 agosto 2022) Non c’è pace. Dopo il Vaiolo delle Scimmie, ecco un altro virus con i primi casi in Italia Si chiama West Nile, è un’infezione diffusa dalle zanzare che proviene dall’Africa. I primi due casi Italiani, sono stati infettati da Usutu un arbovirus molto simile. Vediamo di che si tratta. boom di casi in Italia? Il virus West Nile è decisamente più conosciuto rispetto Usutu. Nel 202 si erano registrati in Italia 57 casi di contagio e 4 morti. Ad oggi, sono stati segnalati 144 casi da West Nile. Molti di più, rispetto una settimana fa. Infatti parliamo del 53% in più. Dall’inizio della stagione si contano ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 11 agosto 2022) Non c’è pace. Dopo il Vaiolo delle Scimmie, ecco un altro virus con i primiinSi chiama, è un’infezione diffusa dalle zanzare che proviene dall’Africa. I primi dueni, sono stati infettati da Usutu un arbovirus molto simile. Vediamo di che si tratta.diin? Il virusè decisamente più conosciuto rispetto Usutu. Nel 202 si erano registrati in57di contagio e 4 morti. Ad oggi, sono stati segnalati 144da. Molti di più, rispetto una settimana fa. Infatti parliamo del 53% in più. Dall’iniziostagione si contano ...

