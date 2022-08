Walter Nudo: che fine ha fatto? Eccolo oggi (Di giovedì 11 agosto 2022) Per anni è stato il sex symbol di Italia. Ora dopo anni in cui è stato assente dalla tv, scopriamo cosa fa Walter Nudo. Walter Nudo è stato negli anni ’90 un sex symbol, ma negli ultimi tempi si è allontanato dalla tv. Prima di muovere i primi passi in televisione Nudo aveva svolto diversi L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di giovedì 11 agosto 2022) Per anni è stato il sex symbol di Italia. Ora dopo anni in cui è stato assente dalla tv, scopriamo cosa faè stato negli anni ’90 un sex symbol, ma negli ultimi tempi si è allontanato dalla tv. Prima di muovere i primi passi in televisioneaveva svolto diversi L'articolo proviene da Leggilo.org.

CeciliaVig : RT @hipsterdelcazzo: “A prescindere dall’endorsement, avrebbe potuto farlo anche a Walter nudo (cosa che fare anch’io), Ma veramente state… - hipsterdelcazzo : @emrato @Coccimari Citazioni di pubblicazioni sul braccio tipo Walter nudo - hipsterdelcazzo : “A prescindere dall’endorsement, avrebbe potuto farlo anche a Walter nudo (cosa che fare anch’io), Ma veramente sta… - Francesco_Morra : 4 of 5 stars to Scuola di nudo by Walter Siti - mesorottaercazz : RT @f1occ0dineve: Curiosità: Tommaso è il vincitore con la percentuale più alta (68%) ottenuta nel televoto finale di tutte e 5 le edizioni… -