Volvo e Starbucks, negli Usa l’auto elettrica si ricarica durante la sosta per il caffè (Di giovedì 11 agosto 2022) Fare il pieno di elettroni durante una sosta per il caffè. E’ quanto sta accadendo sull’arteria stradale che unisce Seattle, Boise, Salt Lake City e Denver, per una lunghezza complessiva di 2.180 km, in virtù dell’accordo tra Volvo e Starbucks. Che prevede la presenza di colonnine per la ricarica installate nei parcheggi della popolare catena americana di caffetterie: saranno ben 15 lungo il percorso che dal Colorado si snoda fino alla sede di Starbucks, a Seattle. Di queste già quattro sono state attivate nello Utah come progetto pilota, ma entro fine anno ci saranno colonnine di ricarica nei punti Starbucks all’incirca ogni 100 miglia (ovvero 160 km) lungo il percorso. L’idea è quella di offrire il servizio a pagamento per i ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 11 agosto 2022) Fare il pieno di elettroniunaper il. E’ quanto sta accadendo sull’arteria stradale che unisce Seattle, Boise, Salt Lake City e Denver, per una lunghezza complessiva di 2.180 km, in virtù dell’accordo tra. Che prevede la presenza di colonnine per lainstallate nei parcheggi della popolare catena americana di caffetterie: saranno ben 15 lungo il percorso che dal Colorado si snoda fino alla sede di, a Seattle. Di queste già quattro sono state attivate nello Utah come progetto pilota, ma entro fine anno ci saranno colonnine dinei puntiall’incirca ogni 100 miglia (ovvero 160 km) lungo il percorso. L’idea è quella di offrire il servizio a pagamento per i ...

fattiamotore : Volvo e Starbucks, negli Usa l’auto elettrica si ricarica durante la sosta per il caffè - EstebBeltramino : Volvo e Starbucks, alleanza Usa per ricarica auto al caffè #motori - solomotori : Volvo e Starbucks, alleanza Usa per ricarica auto al caffè - Insideevsitalia : ? “La ricarica dei #veicolielettrici dovrebbe essere facile come gustarsi un’ottima tazza di caffè”. Parola di Mich… - MotoriSuMotori : Volvo: partita l’installazione dei caricatori per EV negli Starbucks - -