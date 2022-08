Volantino Mediaworld, ‘Mega Saldi’: offerte imperdibili su smartphone, PC, tablet e smart tv fino al 17 agosto (Di giovedì 11 agosto 2022) Da Mediaworld arrivano le offerte dei “Mega Saldi“, che per una settimana vi offriranno la possibilità di acquistare smartphone e smart TV a prezzi super scontati. Le offerte Mediaworld sono valide a partire da oggi fino a mercoledì 17 agosto 2022. smartphone fino al 40% di sconto Partiamo dagli smartphone, una delle categorie più amate: Honor Magic 4 Lite – Sconto 14%, Honor X8 – Sconto 15%, OPPO Reno6 Pro – Sconto 31% e ancora: Samsung Galaxy S22 Ultra 256GB – Sconto 20%, Samsung Galaxy S22 Ultra 128GB – Sconto 20%. Sconti anche sugli Xiaomi: Xiaomi 11T Pro – Sconto 40%, Xiaomi Redmi Note 11 Pro – Sconto 20%. Leggi anche: Volantino ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 11 agosto 2022) Daarrivano ledei “Mega Saldi“, che per una settimana vi offriranno la possibilità di acquistareTV a prezzi super scontati. Lesono valide a partire da oggia mercoledì 172022.al 40% di sconto Partiamo dagli, una delle categorie più amate: Honor Magic 4 Lite – Sconto 14%, Honor X8 – Sconto 15%, OPPO Reno6 Pro – Sconto 31% e ancora: Samsung Galaxy S22 Ultra 256GB – Sconto 20%, Samsung Galaxy S22 Ultra 128GB – Sconto 20%. Sconti anche sugli Xiaomi: Xiaomi 11T Pro – Sconto 40%, Xiaomi Redmi Note 11 Pro – Sconto 20%. Leggi anche:...

CorriereCitta : Volantino Mediaworld, ‘Mega Saldi’: offerte imperdibili su smartphone, PC, tablet e smart tv fino al 17 agosto - infoitscienza : Volantino MediaWorld 'Computer Che Passione' con notebook, tablet e monitor a tasso zero - infoitscienza : Computer che Passione, il nuovo volantino MediaWorld con sconti eccezionali su Pc e Notebook - zazoomblog : Volantino Mediaworld ‘Mega Sconti’: TV e smartphone in promozione fino al 17 agosto - #Volantino #Mediaworld #‘Meg… - CorriereCitta : Volantino Mediaworld, ‘Mega Sconti’: TV e smartphone in promozione fino al 17 agosto -