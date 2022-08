VIDEO | C’È L’ANNUNCIO: PINAMONTI HA FIRMATO CON IL NUOVO CLUB (Di giovedì 11 agosto 2022) Andrea PINAMONTI lascia ufficialmente l’Inter. Dopo l’esperienza all’Empoli dello scorso anno, il classe 1999 è un NUOVO calciatore del Sassuolo: la chiusura della trattativa, che andava avanti ormai da giorni, è stata ufficializzata da un comunicato dei neroverdi prima e dei nerazzurri poi. L’accordo tra le due società è stato chiuso sulla base di circa 20 milioni di euro; per il calciatore, invece, 4 anni di contratto a circa 2,4 milioni di euro a stagione. Un’operazione importante per l’Inter, che con i soldi ricavati da questa cessione potrà andare all’assalto di quel difensore centrale tanto inseguito ma finora mai raggiunto. Di seguito riportiamo i comunicati ufficiali di Sassuolo e Inter. Comunicato Sassuolo: “L’U.S. Sassuolo Calcio comunica di aver completato la seguente operazione di calciomercato: ANDREA PINAMONTI (classe ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 11 agosto 2022) Andrealascia ufficialmente l’Inter. Dopo l’esperienza all’Empoli dello scorso anno, il classe 1999 è uncalciatore del Sassuolo: la chiusura della trattativa, che andava avanti ormai da giorni, è stata ufficializzata da un comunicato dei neroverdi prima e dei nerazzurri poi. L’accordo tra le due società è stato chiuso sulla base di circa 20 milioni di euro; per il calciatore, invece, 4 anni di contratto a circa 2,4 milioni di euro a stagione. Un’operazione importante per l’Inter, che con i soldi ricavati da questa cessione potrà andare all’assalto di quel difensore centrale tanto inseguito ma finora mai raggiunto. Di seguito riportiamo i comunicati ufficiali di Sassuolo e Inter. Comunicato Sassuolo: “L’U.S. Sassuolo Calcio comunica di aver completato la seguente operazione di calciomercato: ANDREA(classe ...

