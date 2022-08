Viabilità Roma Regione Lazio del 11-08-2022 ore 17:15 (Di giovedì 11 agosto 2022) Viabilità DELL’11 AGOSTO 2022 ORE 17:20 FEDERICO MONTI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio. CIRCOLazioNE AL MOMENTO SCORREVOLE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE COME SU GRAN PARTE DELLE STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. SEGNALIAMO TUTTAVIA CODE SULLA TIBURTINA TRA SETTEVILLE E TIVOLI NELLE DUE DIREZIONI. PER CHI VIAGGIA SULLA PONTINA, ALLERTA PER UN INCIDENTE CHE PROVOCA FORTI RALLENTAMENTI TRA POMEZIA SUD E VIA CASTAGNETTA IN DIREZIONE LATINA. SULLA FERROVIA METRomaRE DAL 13 AL 21 AGOSTO SONO SOSPESI I LAVORI DI AMMODERNAMENTO TRA OSTIA ANTICA E COLOMBO. DUNQUE, IL SERVIZIO SARÀ REGOLARE ANCHE NELLE ORE SERALI SULL’INTERA LINEA. I LAVORI RIPRENDERANNO LUNEDÌ 22 AGOSTO. INFINE, RICORDIAMO CHE È STATO FIRMATO, ALLA PRESENZA DEL ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 11 agosto 2022)DELL’11 AGOSTOORE 17:20 FEDERICO MONTI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. CIRCONE AL MOMENTO SCORREVOLE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE COME SU GRAN PARTE DELLE STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. SEGNALIAMO TUTTAVIA CODE SULLA TIBURTINA TRA SETTEVILLE E TIVOLI NELLE DUE DIREZIONI. PER CHI VIAGGIA SULLA PONTINA, ALLERTA PER UN INCIDENTE CHE PROVOCA FORTI RALLENTAMENTI TRA POMEZIA SUD E VIA CASTAGNETTA IN DIREZIONE LATINA. SULLA FERROVIA METRE DAL 13 AL 21 AGOSTO SONO SOSPESI I LAVORI DI AMMODERNAMENTO TRA OSTIA ANTICA E COLOMBO. DUNQUE, IL SERVIZIO SARÀ REGOLARE ANCHE NELLE ORE SERALI SULL’INTERA LINEA. I LAVORI RIPRENDERANNO LUNEDÌ 22 AGOSTO. INFINE, RICORDIAMO CHE È STATO FIRMATO, ALLA PRESENZA DEL ...

