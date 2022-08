Via all’accordo Calenda-Renzi per il Terzo polo: il leader di Azione guiderà la campagna elettorale (Di giovedì 11 agosto 2022) Duro botta e risposta tra Enrico Letta e Giorgia Meloni. Il segretario Pd accusa la leader di FdI “di incipriarsi” per “cambiare immagine” e lei ribatte: “Non serve la cipria, noi coerenti” Leggi su ilsole24ore (Di giovedì 11 agosto 2022) Duro botta e risposta tra Enrico Letta e Giorgia Meloni. Il segretario Pd accusa ladi FdI “di incipriarsi” per “cambiare immagine” e lei ribatte: “Non serve la cipria, noi coerenti”

AndreaVenanzoni : Si sta per tenere un incontro Letta - Di Maio. Siglato l'accordo con Calenda, da cui Di Maio è escluso, ora il PD s… - antonio65683279 : Non si parla d'altro oramai. Via all’accordo Calenda-Renzi per il Terzo polo: il leader di Azione guiderà la campag… - FirenzeCorti : @elevisconti @lucatelese Attenzione, #Calenda legge Twitter e se scopre che tt pensano che sia meglio #Renzi di l… - CrisInter91 : @deliux9 @SBerzenikof @MondinoUmberto Sul vendere ogni anno nn sono d'accordo,quest'anno nn vedo nessun big ceduto.… - settalese : RT @tvdellosport: ?? SASSUOLO-PINAMONTI IN CHIUSURA Andrea #Pinamonti sarà entro domani un giocatore del Sassuolo: all'Inter andranno 20 m… -