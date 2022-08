Via ai Campionati europei di Nuoto a Roma con gli atleti azzurri favoriti (Di giovedì 11 agosto 2022) AGI - Circa mille atleti in gara in rappresentanza di 49 Nazioni, 77 competizioni, 231 medaglie da assegnare. Sono solo alcuni dei numeri della 36/a edizione dei Campionati europei di Nuoto, tuffi, Nuoto sincronizzato e Nuoto in acque libere. La grande novità dell'edizione che si svolgerà da giovedì 11 a domenica 21 a Roma presso le piscine del Foro Italico - Stadio del Nuoto, Stadio Nicola Pietrangeli e campi 1 e 2 del circolo tennis - e al lido SPQR di Ostia ('la spiaggia dei Romani') saranno i tuffi dalle grandi altezze. Da piattaforme create artificialmente gli uomini salteranno da 27 metri e le donne da 20 per uno spettacolo mozzafiato e assicurato sia per i protagonisti che per il pubblico. Con 102 atleti ... Leggi su agi (Di giovedì 11 agosto 2022) AGI - Circa millein gara in rappresentanza di 49 Nazioni, 77 competizioni, 231 medaglie da assegnare. Sono solo alcuni dei numeri della 36/a edizione deidi, tuffi,sincronizzato ein acque libere. La grande novità dell'edizione che si svolgerà da giovedì 11 a domenica 21 apresso le piscine del Foro Italico - Stadio del, Stadio Nicola Pietrangeli e campi 1 e 2 del circolo tennis - e al lido SPQR di Ostia ('la spiaggia deini') saranno i tuffi dalle grandi altezze. Da piattaforme create artificialmente gli uomini salteranno da 27 metri e le donne da 20 per uno spettacolo mozzafiato e assicurato sia per i protagonisti che per il pubblico. Con 102...

