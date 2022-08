“Vi ammazzo tutti”. Follia al bar: Giovanni muore a 40 anni. Un ferito, 38enne arrestato (Di giovedì 11 agosto 2022) Omicidio al bar durante la festa di paese. La vittima si chiamava Giovanni Senatore, aveva 40 anni ed era residente a Castelleone, teatro della violenta rissa finita in tragedia. Colpito all’addome, l’uomo è morto poco dopo in ospedale. ferito mentre cercava di difenderlo l’amico, Alessandro Ferrari di 33 anni, anche. Mentre a finire in manette, dopo una folle corsa tra le vie di del paese urlando “Vi ammazzo tutti”, è stato Mauro Mutigli, 38 anni, anche lui residente a Castelleone. Poco prima delle 21.30, in un bar a pochi metri dalla piazza del Comune, un diverbio tra due avventori è degenerato in lite violenta. Non solo parole e urla, poco dopo Senatore e Mutigli hanno iniziato a prendersi a pugni, calci e sono volate anche delle ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 11 agosto 2022) Omicidio al bar durante la festa di paese. La vittima si chiamavaSenatore, aveva 40ed era residente a Castelleone, teatro della violenta rissa finita in tragedia. Colpito all’addome, l’uomo è morto poco dopo in ospedale.mentre cercava di difenderlo l’amico, Alessandro Ferrari di 33, anche. Mentre a finire in manette, dopo una folle corsa tra le vie di del paese urlando “Vi”, è stato Mauro Mutigli, 38, anche lui residente a Castelleone. Poco prima delle 21.30, in un bar a pochi metri dalla piazza del Comune, un diverbio tra due avventori è degenerato in lite violenta. Non solo parole e urla, poco dopo Senatore e Mutigli hanno iniziato a prendersi a pugni, calci e sono volate anche delle ...

