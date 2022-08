"Vi ammazzo tutti". Choc alla festa del paese: finisce in omicidio (Di giovedì 11 agosto 2022) Il litigio al bar per futili motivi, poi l'aggressione con il coltello. La vittima, Giovanni Senatore, aveva 40 anni. Preso l'omicida, Mauro Mutigli, 38 anni. Ferita anche un'altra persona Leggi su ilgiornale (Di giovedì 11 agosto 2022) Il litigio al bar per futili motivi, poi l'aggressione con il coltello. La vittima, Giovanni Senatore, aveva 40 anni. Preso l'omicida, Mauro Mutigli, 38 anni. Ferita anche un'altra persona

