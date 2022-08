Verso le elezioni | Letta | “Taglio tasse per lavoratori | non per ricchi Possiamo vincere” Renzi | “Accordo con Calenda | pronti a dare una mano per prossimo governo” Via libera al programma del centrodestra

(Di giovedì 11 agosto 2022) Di Maio: «Leader di Azione bullo. Porgo l’altra guancia». Sicilia, Tajani: «Nostro nome è Prestigiacomo, l’si trova». No di FdI alla proposta di Forza Italia

ernestocarbone : È nato il terzo polo. È nato il centro. Adesso con coraggio verso le elezioni. - bendellavedova : #Quota100 è stata uno spreco di soldi, una follia economica e un’ingiustizia verso i giovani. Chi vota @Piu_Europa… - CarloCalenda : Ho sempre pensato che al Governo o alle elezioni la responsabilità di un leader non sia farsi guidare ma guidare ve… - wblake64 : @SaverioMascaro ... durante le elezioni si punta verso le truppe cammellate , e gli insegnanti sono davvero tanti, ma tanti proprio.... - News24_it : Governo, verso elezioni. C'è l'accordo Renzi-Calenda per il terzo polo. DIRETTA - Sky Tg24 -

A guidare la campagna elettorale sarà il leader di Azione, che si dice fiducioso per un'intesa 'che durerà'. Via libera del centrodestra al programma in 15 punti incentrato 'sulla tutela dell'...Il tema è al centro del dibattito: se le prossimepolitiche venissero vinte da Giorgia ... Ma nella sostanza l'orientamento del Paese e dell'opinione pubblicauna sempre maggior libertà ...C’è sempre stata una spaccatura nel gruppo dirigente. Gli sforzi di Letta verso un partito di sinistra liberale ...Giorgia Meloni, Silvio Berlusconi e Matteo Salvini hanno approvato il programma di governo, che verrà consegnato nella giornata di venerdì 12 agosto al Viminale insieme ai simboli del centrodestra. Si ...