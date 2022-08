Venezia scesa sotto i 50mila abitanti in centro storico (Di giovedì 11 agosto 2022) Venezia è scesa per la prima volta sotto la soglia dei 50mila abitanti nel centro storico. Secondo i dati dell'ufficio statistica del Comune, ieri, mercoledì 10 agosto, la popolazione residente nei ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 11 agosto 2022)per la prima voltala soglia deinel. Secondo i dati dell'ufficio statistica del Comune, ieri, mercoledì 10 agosto, la popolazione residente nei ...

marcomassarotto : RT @PCagnan: +++ Venezia è scesa per la prima volta sotto la soglia dei 50mila abitanti nel centro storico. Secondo i dati dell'ufficio sta… - PCagnan : +++ Venezia è scesa per la prima volta sotto la soglia dei 50mila abitanti nel centro storico. Secondo i dati dell'… - fisco24_info : Venezia scesa sotto i 50mila abitanti in centro storico: In 20 anni persi 14mila residenti, 8mila negli ultimi 10 a… - AndreaGottardo1 : @8raider2 Provincia di Venezia! Oggi causa pioggia (scesa durante il giro) ho preso una buca e per un pelo non finivo a terra -