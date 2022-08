Venezia 2022: La Nostra Guida ai 15 film più attesi della 79 Mostra del Cinema (Di giovedì 11 agosto 2022) Da Blonde a Luca Guadagnino, dalla prima di Elodie (come attrice) all'horror Pearl targato A24, ecco la Nostra selezione dei film più attesi della 79 Mostra del Cinema di Venezia. Quindici film, quindici (probabili) certezze. Anche quest'anno Movieplayer vi racconterà da molto vicino la Mostra del Cinema di Venezia. Per farlo, iniziamo nell'indicarvi quali sono - secondo noi - i film più attesi, quelli che suscitano maggiore curiosità, e quelli che senza dubbio sono già in odore di Oscar. Del resto, Venezia 2022 si preannuncia davvero eccezionale, e quest'anno non è stato facile scegliere "solo" quindici pellicole, lasciando fuori opere ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 11 agosto 2022) Da Blonde a Luca Guadagnino, dalla prima di Elodie (come attrice) all'horror Pearl targato A24, ecco laselezione deipiù79deldi. Quindici, quindici (probabili) certezze. Anche quest'anno Movieplayer vi racconterà da molto vicino ladeldi. Per farlo, iniziamo nell'indicarvi quali sono - secondo noi - ipiù, quelli che suscitano maggiore curiosità, e quelli che senza dubbio sono già in odore di Oscar. Del resto,si preannuncia davvero eccezionale, e quest'anno non è stato facile scegliere "solo" quindici pellicole, lasciando fuori opere ...

team_world : Save the date??: #DontWorryDarling, il film con Harry e Florence Pugh, verrà presentato alla Mostra del Cinema di Ve… - la_Biennale : Aspettando la #BiennaleCinema2022 | #Venezia79 #IlSignoreDelleFormiche di #GianniAmelio 'è la ricostruzione del fam… - ilfoglio_it : #Venezia è scesa ieri per la prima volta sotto la soglia dei 50mila abitanti nel centro storico. Secondo i dati del… - frafratwit : RT @corriereveneto: #Campiello, la cinquina finale: Nova di Fabio Bacà, #libri - ziaale3 : RT @Agenzia_Ansa: Venezia è scesa per la prima volta sotto la soglia dei 50 mila abitanti nel centro storico. In 20 anni sono stati persi 1… -