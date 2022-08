Vasco Rossi sui fan sotto casa a Zocca: “Disponibile ma non a disposizione” (Di giovedì 11 agosto 2022) Sui social, Vasco Rossi torna a parlare dei fan che lo vanno a trovare a Zocca nella speranza di poter ottenere foto e autografi tra le strade di casa sua. Le parole di Vasco Rossi sui fan sotto casa fanno il giro dei social e partono dai profili ufficiali del Blasco, che condivide anche una serie di scatti in loro compagnia. A centinaia ogni giorno raggiungono Zocca per lui ma cosa ne pensa Vasco di tutto questo affetto, a volte – forse – anche un po’ invadente? A Zocca infatti il Blasco si concede qualche momento di relax, di svago, una pausa dalle attività che lo vedono sempre a contatto con il pubblico. “Io sono Disponibile Ma NON sono “a disposizione “!”, ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 11 agosto 2022) Sui social,torna a parlare dei fan che lo vanno a trovare anella speranza di poter ottenere foto e autografi tra le strade disua. Le parole disui fanfanno il giro dei social e partono dai profili ufficiali del Blasco, che condivide anche una serie di scatti in loro compagnia. A centinaia ogni giorno raggiungonoper lui ma cosa ne pensadi tutto questo affetto, a volte – forse – anche un po’ invadente? Ainfatti il Blasco si concede qualche momento di relax, di svago, una pausa dalle attività che lo vedono sempre a contatto con il pubblico. “Io sonoMa NON sono “a“!”, ...

