Vaiolo delle scimmie, al via le vaccinazioni al Papa Giovanni: più prenotazioni che dosi disponibili (Di giovedì 11 agosto 2022) Bergamo. Partono venerdì 12 agosto le vaccinazioni contro il Vaiolo delle scimmie all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Nella giornata di martedì, le richieste di cittadini che volevano sottoporsi all’iniezione erano già 129. Al momento le prenotazioni sono superiori alle dosi disponibili, anche a Bergamo quindi si attendono le disposizioni della Regione e del Ministero. Marco Arlati, riferimento della comunità gay bergamasca, ha scritto un post sul suo profilo Facebook, dato che le persone omosessuali sono considerate particolarmente a rischio: “Attenzione! Si comincia anche in Lombardia. Ricordo a tutti e tutte che si passa attraverso saliva e micro lesioni. Questo significa anche con baci profondi. Inoltre anche se si usa il ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 11 agosto 2022) Bergamo. Partono venerdì 12 agosto lecontro ilall’ospedaleXXIII di Bergamo. Nella giornata di martedì, le richieste di cittadini che volevano sottoporsi all’iniezione erano già 129. Al momento lesono superiori alle, anche a Bergamo quindi si attendono le disposizioni della Regione e del Ministero. Marco Arlati, riferimento della comunità gay bergamasca, ha scritto un post sul suo profilo Facebook, dato che le persone omosessuali sono considerate particolarmente a rischio: “Attenzione! Si comincia anche in Lombardia. Ricordo a tutti e tutte che si passa attraverso saliva e micro lesioni. Questo significa anche con baci profondi. Inoltre anche se si usa il ...

