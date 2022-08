Vacanze in Italia: scopri la piscina naturale più bella del mondo (Di giovedì 11 agosto 2022) Non avete ancora deciso dove trascorrere le Vacanze? Indecisi su una meta magari last minute? In questo articolo vi consigliamo – se ancora non la conoscete – di dare uno sguardo a questa località da sogno. Una piscina naturale che è stata definita la più bella del mondo. E neanche a dirlo si trova in Italia. Dove si trova la piscina naturale più bella al mondo L’avete riconosciuta? No? Ecco allora di quale posto stiamo parlando. Si tratta del laghetto delle Ondine nell’area del Comune di Pantelleria. Sorge sul tratto di costa nord orientale dell’isola tra Punta Spadillo e Cala cinque denti. E’ un laghetto di acqua salata alimentato direttamente dal mare. Leggi anche: Giornate bollino rosso e nero agosto 2022: quando ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 11 agosto 2022) Non avete ancora deciso dove trascorrere le? Indecisi su una meta magari last minute? In questo articolo vi consigliamo – se ancora non la conoscete – di dare uno sguardo a questa località da sogno. Unache è stata definita la piùdel. E neanche a dirlo si trova in. Dove si trova lapiùalL’avete riconosciuta? No? Ecco allora di quale posto stiamo parlando. Si tratta del laghetto delle Ondine nell’area del Comune di Pantelleria. Sorge sul tratto di costa nord orientale dell’isola tra Punta Spadillo e Cala cinque denti. E’ un laghetto di acqua salata alimentato direttamente dal mare. Leggi anche: Giornate bollino rosso e nero agosto 2022: quando ...

