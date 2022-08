Usa, uomo armato di fucile d’assalto entra nella sede dell’Fbi di Cincinnati. Fugge dopo l’allarme, ora è braccato dai federali (Di giovedì 11 agosto 2022) Ha fatto irruzione nella sede dell’Fbi di Cincinnati, in Ohio, armato di sparapunti e di un fucile d’assalto AR-15, prima di darsi alla fuga dopo aver fatto scattare l’allarme. Adesso l’uomo, di cui non sono ancora note le generalità, risulta essere nascosto all’interno di un campo di granoturco a Wilmington e rifiuta di arrendersi: “Circa alle 9 del mattino una persona armata ha cercato di fare irruzione al centro visitatori dell’Fbi di Cincinnati – si legge in un tweet – dopo che è scattato l’allarme e gli agenti hanno risposto, il soggetto è fuggito in auto sulla statale 71”. Un evento che preoccupa soprattutto per la tempistica con la quale è ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 11 agosto 2022) Ha fatto irruzionedi, in Ohio,di sparapunti e di unAR-15, prima di darsi alla fugaaver fatto scattare. Adesso l’, di cui non sono ancora note le generalità, risulta essere nascosto all’interno di un campo di granoturco a Wilmington e rifiuta di arrendersi: “Circa alle 9 del mattino una persona armata ha cercato di fare irruzione al centro visitatoridi– si legge in un tweet –che è scattatoe gli agenti hanno risposto, il soggetto è fuggito in auto sulla statale 71”. Un evento che preoccupa soprattutto per la tempistica con la quale è ...

