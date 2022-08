Usa, uomo armato cerca di entrare in uffici Fbi a Cincinnati (Di giovedì 11 agosto 2022) Una persona armata ha cercato di entrare nella sede dell'Fbi a Cincinnati, in Ohio, prima di scappare e far perdere le sue tracce. Lo riportano i media americani. "Alle 9 del mattino un individuo ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 11 agosto 2022) Una persona armata hato dinella sede dell'Fbi a, in Ohio, prima di scappare e far perdere le sue tracce. Lo riportano i media americani. "Alle 9 del mattino un individuo ...

_Nico_Piro_ : #Guerra #Ucraina il Pentagono annuncia un miliardo di dollari di nuovi aiuti militari. È il più grande stanziamento… - MariMario1 : RT @Libero_official: Secondo un dossier del congresso #Usa, #DiMaio 'è l'uomo di Pechino in Italia' - Gazzettino : Usa, uomo armato cerca di entrare nella sede dell'Fbi a Cincinnati: la sparatoria e poi l'inseguimento - grutli : RT @Libero_official: Secondo un dossier del congresso #Usa, #DiMaio 'è l'uomo di Pechino in Italia' - carlo_sottile : RT @RaiNews: Attimi di paura in Ohio. L'Agenzia federale per le investigazioni aveva lanciato l'allarme dopo la perquisizione in casa Trump… -