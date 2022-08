Usa, un uomo armato tenta di entrare negli uffici dell’Fbi in Ohio. Cresce la tensione dopo le minacce dei sostenitori di Trump (Di giovedì 11 agosto 2022) Un uomo armato ha cercato di entrare nella sede dell’Fbi a Cincinnati, in Ohio. Poi è fuggito, facendo perdere le sue tracce. Lo riportano i media americani, che citano la stessa agenzia di sicurezza: «Alle 9 del mattino un individuo armato ha cercato di entrare nell’edificio dell’Fbi. dopo che è scattato l’allarme e gli agenti speciali sono stati attivati, l’uomo è scappato verso nord», ha affermato l’ufficio dell’Fbi di Cincinnati. L’episodio arriva in una settimana di riflettori puntati per l’Fbi. Proprio ieri 10 agosto, il direttore dell’agenzia, Christopher Wray, si era detto preoccupato per le numerose minacce ricevute dai sostenitori di Donald ... Leggi su open.online (Di giovedì 11 agosto 2022) Unha cercato dinella sedea Cincinnati, in. Poi è fuggito, facendo perdere le sue tracce. Lo riportano i media americani, che citano la stessa agenzia di sicurezza: «Alle 9 del mattino un individuoha cercato dinell’edificioche è scattato l’allarme e gli agenti speciali sono stati attivati, l’è scappato verso nord», ha affermato l’di Cincinnati. L’episodio arriva in una settimana di riflettori puntati per l’Fbi. Proprio ieri 10 agosto, il direttore dell’agenzia, Christopher Wray, si era detto preoccupato per le numerosericevute daidi Donald ...

