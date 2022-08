Usa | ministro Giustizia | ho personalmente approvato blitz Fbi in residenza Trump

Agenzia_Ansa : La perquisizione nella residenza di Trump, il ministro della giustizia Garland si assume la responsabilità della pe… - AmbCina : Osservazioni del Ministro Affari Esteri #WangYi su violazione sovranità cinese da parte di #USA. Gli #USA non dovr… - leandrobellani : RT @RaiNews: Dopo la perquisizione dell'Fbi a casa Trump, parla il ministro della Giustizia statunitense #Garland #Trump - sole24ore : Usa, il ministro Garland: ho autorizzato io perquisizione Trump. Orgoglioso dell’Fbi - lidsangelici : RT @Agenzia_Ansa: La perquisizione nella residenza di Trump, il ministro della giustizia Garland si assume la responsabilità della perquisi… -

RaiNews

Le dichiarazioni arrivano dopo i duri attacchi, da parte dei supporter dell'ex presidente, dopo la perquisizione nella tenuta di Mar - a - ...Garland - la cui carica è l'equivalente deldella Giustizia - ha poi difeso l'operato ... FOTOGALLERY ©Getty Continua gallery %s Foto rimanenti MondoWeekly News, Biden - Xi: un lungo ... Usa, il ministro della Giustizia: "Ho autorizzato io la perquisizione Fbi nella residenza di Trump" Il Tycoon attacca la procuratrice di New York: "Razzista" e aggiunge "Speriamo che l'Fbi non abbia piazzato prove" (ANSA) ..."Ho personalmente approvato la perquisizione nella residenza dell'ex presidente" Trump a Mar-a-Lago. Lo ha detto il ministro della Giustizia Usa, Merrick Garland, sottolineando come "agenti e funziona ...