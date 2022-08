Usa | benzina sotto 4 dollari al gallone | prima volta da marzo

(Di giovedì 11 agosto 2022) NEW YORK – Per ladail prezzo dellanegli Stati Uniti è scesoi 4. Secondo l’American Automobile Association, equivalente dell’ACI in Italia, in media un, ossia poco più di 3,78 litri, costa ora 3e 990 centesimi. Lo scorso giugno il prezzo dellaaveva raggiunto picchi di oltre 5. Secondo quanto riferiscono i media americani, il costo dellatende a salire in estate mentre scende solitamente con la fine del periodo in cui si va in vacanza in auto, ossia verso la festività del Labor Day, nondell’inizio di settembre. L'articolo L'Opinionista.

