Uomo trovato motrto dentro un'auto: ha segni di sgozzamento (Di giovedì 11 agosto 2022) Il corpo senza vita di un Uomo di 70 anni è stato trovato, questo pomeriggio, all'interno di un'auto a Como, in via Giussani. L'anziano aveva una ferita da arma da taglio alla gola: dai primi accertamenti sarebbe stato ucciso... Leggi su europa.today (Di giovedì 11 agosto 2022) Il corpo senza vita di undi 70 anni è stato, questo pomeriggio, all'interno di un'a Como, in via Giussani. L'anziano aveva una ferita da arma da taglio alla gola: dai primi accertamenti sarebbe stato ucciso...

