Unesco | i riconoscimenti che penalizzano invece di valorizzare il nostro patrimonio

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 11 agosto 2022) Le bandiere arancioni del Touring club e i più prestigiosidelnon possono essere messi sullo stesso piano in fatto di significato e di rilevanza, ma entrambi hanno a che fare con la consacrazione nella sfera delle eccellenze, che è proprio uno dei problemi a cui oggi la nuova “geografia percepita” è chiamata a fare i conti. Funzionando come una potente firma-brand, l’permette all’industria turistica di beneficiare di un “certificato di garanzia”, come avviene per le griffe dell’alta moda o per i vini Doc. Così il talnaturale o culturale riconosciuto dall’con la definizione “dell’Umanità” si trasforma, paradossalmente, in un valore di mercato solo per pochi. Mentre i borghi, quando premiati con le bandiere arancioni, tendono a ...