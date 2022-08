Una vita anticipazioni ultime puntate: Genoveva è incinta ma vuole suicidarsi (Di giovedì 11 agosto 2022) Clamorosi colpi di scena nelle prossime puntate di Una vita. La soap spagnola tornerà in onda su Canale 5 a fine agosto ma per i fan più curiosi, non potevano mancare le nostre anticipazioni. Mancano ormai pochissime puntate al gran finale e di cose da vedere ce ne saranno tante! Nelle prossime puntate di Una vita in onda in Italia, episodi che chiudono la saga di Acacias 38, scopriremo che Genoveva è incinta. La notizia non farà affatto piacere alla Salmeron che non vuole avere un figlio da Aurelio, un uomo che detesta, per questo motivo, la dark lady arriverà a prendere una decisione molto forte. Pur di non dare alla luce il bambino di Aurelio, deciderà di togliersi la vita, tentato di suicidarsi, ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 11 agosto 2022) Clamorosi colpi di scena nelle prossimedi Una. La soap spagnola tornerà in onda su Canale 5 a fine agosto ma per i fan più curiosi, non potevano mancare le nostre. Mancano ormai pochissimeal gran finale e di cose da vedere ce ne saranno tante! Nelle prossimedi Unain onda in Italia, episodi che chiudono la saga di Acacias 38, scopriremo che. La notizia non farà affatto piacere alla Salmeron che nonavere un figlio da Aurelio, un uomo che detesta, per questo motivo, la dark lady arriverà a prendere una decisione molto forte. Pur di non dare alla luce il bambino di Aurelio, deciderà di togliersi la, tentato di, ...

