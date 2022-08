Una mappa del mondo sulla nuova maglia away dell’Inter (Di giovedì 11 agosto 2022) Lo start del campionato si sta avvicinando, con le prime partite che si disputeranno sabato 13 agosto: tra queste, il debutto dell’Inter sul campo del neopromosso Lecce, con i nerazzurri che sfoggeranno una maglia inedita. La squadra di Simone Inzaghi indosserà infatti la nuova divisa da trasferta, con un pattern mai visto prima su un campo da calcio: una mappa del mondo, per esaltare il carattere internazionale del club. Dopo aver lanciato la maglia home, che è tornata ad avere in questa stagione il design classico delle strisce nerazzurre, la divisa away realizzata da Nike è decisamente lontana dai canoni tradizionali: la stampa in colore light acqua – una tonalità non dissimile da quella vista sulla maglia away ... Leggi su gqitalia (Di giovedì 11 agosto 2022) Lo start del campionato si sta avvicinando, con le prime partite che si disputeranno sabato 13 agosto: tra queste, il debuttosul campo del neopromosso Lecce, con i nerazzurri che sfoggeranno unainedita. La squadra di Simone Inzaghi indosserà infatti ladivisa da trasferta, con un pattern mai visto prima su un campo da calcio: unadel, per esaltare il carattere internazionale del club. Dopo aver lanciato lahome, che è tornata ad avere in questa stagione il design classico delle strisce nerazzurre, la divisarealizzata da Nike è decisamente lontana dai canoni tradizionali: la stampa in colore light acqua – una tonalità non dissimile da quella vista...

Snij10_ : @FBiasin Si ma perché devo aggiungere una mappa così a cazzo, era meglio con le macchie naturali - Deborah07235629 : RT @halesia2004: @Leonard1306___ @a_meluzzi Ma all'EUROMOMO non risultano decessi di nessun genere da due settimane in qua e a quanto pare… - QueenofSorrow75 : Articolo su una foto del telescopio Webb di una galassia lontana 13 miliardi di anni luce e a seguire articolo sull… - Gio_sometimes : RT @Manuela21114031: Avere una mente rigida significa restare ancorati a convinzioni credenze, vissuti Non guardare oltre i propri confini… - FFate21 : @SplatoonITA La mappa a sinistra che aggiungeranno in futuro somiglia a quella delle Torri Cittadine di Coloropoli,… -