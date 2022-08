“Un sogno che si realizza”. Davide Bonolis orgoglio di papà Paolo e mamma Sonia. Notizia top (Di giovedì 11 agosto 2022) Davide Bonolis diventa calciatore. Il figlio del conduttore Mediaset Paolo Bonolis ha firmato un contratto triennale con la Triestina, club di Lega Pro. Il 18enne si trasferisce a Trieste, da svincolato, dopo le esperienze con Sampdoria e Roma, nel settore giovanile, “sposando la causa alabardata – fa sapere il club in un comunicato stampa – per le prossime tre stagioni e aggregandosi alla Primavera”. Nato a Roma nel 2004, Davide Bonolis arriva a Trieste “desideroso di cominciare questo nuovo capitolo della sua carriera, pronto a dimostrare sul campo tutto il suo valore”, come si legge sul comunicato stampa diffuso dal club. Può giocare mezza punta o esterno. Tifoso dell’Inter come il papà, cresciuto nelle giovanili della Roma, ha avuto anche un’esperienza nella ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 11 agosto 2022)diventa calciatore. Il figlio del conduttore Mediasetha firmato un contratto triennale con la Triestina, club di Lega Pro. Il 18enne si trasferisce a Trieste, da svincolato, dopo le esperienze con Sampdoria e Roma, nel settore giovanile, “sposando la causa alabardata – fa sapere il club in un comunicato stampa – per le prossime tre stagioni e aggregandosi alla Primavera”. Nato a Roma nel 2004,arriva a Trieste “desideroso di cominciare questo nuovo capitolo della sua carriera, pronto a dimostrare sul campo tutto il suo valore”, come si legge sul comunicato stampa diffuso dal club. Può giocare mezza punta o esterno. Tifoso dell’Inter come il, cresciuto nelle giovanili della Roma, ha avuto anche un’esperienza nella ...

